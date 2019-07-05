Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ
5 июля 2019 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 5 июля состоялся телефонный разговор между премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом РФ Владимиром Путиным.
Как говорится в сообщении Кремля, обсуждались вопросы сотрудничества в рамках ОДКБ.
«Затронуты актуальные вопросы взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза с учетом текущего председательства Армении в этом объединении. В частности, В.Путин и Н.Пашинян обсудили подготовку к запланированному на 1 октября в Ереване заседанию Высшего Евразийского экономического совета, а также перспективы расширения внешних связей Евразэс.
Кроме того, рассмотрена проблематика сотрудничества по линии Организации Договора о коллективной безопасности. Условлено о продолжении контактов», - говорится в сообщении.
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