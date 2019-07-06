Пашинян: Расстояние между Арменией и Вьетнамом - не препятствие для развития сотрудничества

PanARMENIAN.Net - Находящийся с официальным визитом во Вьетнаме премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с премьер-министром этой страны Нгуен Суан Фуком. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что его визит направлен на содействие прогрессу армяно-вьетнамских политических, экономических и гуманитарных связей. «Мы обсудим широкий круг вопросов, и уверен, что принятые нами решения будут способствовать развитию наших государств. Расстояние между нашими странами не может быть препятствием для развития сотрудничества», - сказал премьер-министр. По словам главы правительства, у двух стран есть большой потенциал для расширения отношений, и правительства должны предпринять конкретные шаги для его полной реализации.

Премьер-министр Вьетнама от себя лично и от имени правительства страны тепло приветствовал возглавляемую Пашиняном делегацию, отметив: «Мы рады, что Армения преодолевает трудности и предпринимает шаги к экономическому развитию, укрепляя репутацию страны на международной арене». Нгуен Суан Фук выразил уверенность в том, что в рамках визита премьер-министра Армении будет придан новый импульс двустороннему взаимовыгодному сотрудничеству в различных направлениях. Премьер-министр Вьетнама отметил, что еще в советское время многие граждане Вьетнама получили образование в Армении и своими знаниями внесли свой вклад в прогресс страны.

Затем собеседники обсудили вопросы, связанные с расширением торгово-экономических связей, развитием сотрудничества в сферах информационных технологий (в том числе взаимодействием между инженерными лабораториями), туризма, здравоохранения, образования, науки и охраны окружающей среды.

Коснувшись расширения торгово-экономических связей, собеседники отметили важность активной работы межправительственной комиссии. В частности, была достигнута договоренность о проведении бизнес-форума в ходе предстоящего заседания комиссии, которое пройдет в Ереване осенью. Стороны выразили уверенность, что это придаст новый импульс реализации совместных инвестиционных программ и экономическому сотрудничеству между двумя странами. Были также затронуты возможности импорта армянского коньяка и вина на вьетнамский рынок.

Никол Пашинян и Нгуен Суан Фук также договорились начать обсуждение вокруг подписания соглашения об исключении двойного налогообложения. Стороны выразили уверенность, что создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Вьетнамом придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества.

Премьер-министры двух стран подчеркнули необходимость расширения сотрудничества в сфере туризма и отметили важность шагов по упрощению визового режима. Особо была подчеркнута необходимость сотрудничества между административными районами Армении и Вьетнама, торговыми палатами, а также развития двусторонней договорно-правовой базы.

Никол Пашинян и Нгуен Суан Фук коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества в рамках международных организаций, в том числе ООН и Международной организации Франкофонии, а также представляющих взаимный интерес других вопросов.

По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования и науки между правительствами Республики Армения и Социалистической Республики Вьетнам. В присутствии Никола Пашиняна и Нгуен Суан Фука соглашение подписали заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц и заместитель министра образования и подготовки кадров Вьетнама Нгуен Ван Фук.