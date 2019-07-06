В Калифорнии произошло новое мощное землетрясение
6 июля 2019 - 10:58 AMT
PanARMENIAN.Net - В пустыне на юге американского штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 7,1 - самое мощное в этом штате за последние 20 лет.
Землетрясение вызвало перебои в энергоснабжении и повредила отдельные жилые строения: кое-где разбились стекла, треснули стены, в местах обрыва газовых труб вспыхнули пожары. О более серьезных разрушениях не сообщается, пишет BBC.
Власти сообщают о по меньшей мере одном легко пострадавшем человеке.
Очаг сейсмического события располагался на небольшой глубине в 900 метров. Эпицентр находился вблизи города Риджкрест в 240 км к северо-востоку от Лос-Анджелеса. Толчки ощущались от Лас-Вегаса в штате Невада до Лос-Анджелеса на тихоокеанском побережье.
Калифорния - сейсмоопасный регион, через нее на 1200 км тянется разлом Сан-Андреас.
4 июля в Калифорнии был зафиксирован подземный толчок магнитудой 6,4, который теперь геологи квалифицируют как предвестник нынешнего землетрясения.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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