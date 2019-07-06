Брэд Питт объявил о планах уйти из кино
6 июля 2019 - 12:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудский актер Брэд Питт выступил с заявлением. Актер намерен вскоре оставить актерскую профессию. Это заявление потрясло и огорчило его поклонников. Однако сам 55-летний артист, похоже, не собирается менять свое решение.
Известный американский актер решил, что его время красоваться перед камерой уже прошло. Брэд Питт отметил, что кино - это дело молодых и пора бы уже дать и им дорогу, пишет «Комсомольская правда».
«Мое время подходит к концу, я уже начинаю чувствовать себя динозавром. И, возможно, на моем пути мне предстоит встретиться с кометой» - рассказал Питт.
Он отметил, что больше не хочет постоянно быть главным парнем в объективе оператора. «Я буду уходить постепенно. Сниматься все меньше и меньше… Я намерен сосредоточиться на работе по ту сторону камеры, то есть в качестве режиссера и продюсера», - пообещала знаменитость.
Ко всему этому Питт в последнее время увлекся скульптурой и способен провести в художественной мастерской весь день. Как бы то ни было, его заявление стало настоящим шоком для его фанатов. Ведь как раз в этом году на экраны выходит новый фильм Квентина Тарантино с участием Питта «Однажды в Голливуде». Критики расхвалили игру актера. Премьера фильма, как известно, уже состоялась на Каннском кинофестивале.
Как подозревают обыватели, на решение Брэда уйти из кино повлиял, скорее всего, вовсе не его возраст. Дело в том, что Питт никак не завершит «дележку» детей со своей бывшей женой Анджелиной Джоли из-за плотного графика. У Брэда банально не хватает времени на детей, поэтому он хочет уйти на «пенсию», чтобы видеть их чаще.
Не исключено также, что судебные тяжбы с бывшей и ее истерики вымотали артиста. Говорят, он до сих пор не может прийти в себя после обвинений в рукоприкладстве по отношению к детям, которыми его забросала Джоли.
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