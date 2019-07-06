Взрыв в азербайджанской воинской части: Есть жертвы
6 июля 2019 - 14:48 AMT
PanARMENIAN.Net - В Азербайджане в одной из воинских частей прогремел взрыв. Об этом сообщает азербайджанское министерство обороны.
По данным ведомства, произошел несчастный случай. «Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего произошел взрыв», — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.
В результате погибли два человека: — прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Еще один — прапорщик Нурлан Мамедов — получил тяжелое ранение.
По факту взрыва началось расследование.
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