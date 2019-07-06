Пашинян обсудил с вьетнамскими бизнесменами возможности реализации инвестиций в Армении
6 июля 2019 - 16:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с руководством Торговой палаты Вьетнама и около двумя десятками вьетнамских крупных бизнесменов. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Председатель Торговой палаты Вьетнама Ву Тиен Локк отметил, что он знает о результатах эффективных переговоров между премьер-министром Республики Армения и главой правительства его страны, добавив, что присутствующие на встрече предприниматели заинтересованы в установлении и углублении связей с армянскими партнерами. В частности, он отметил, что предприниматели представляют сферы промышленности, сельского хозяйства, технологий и торговли.
Пашинян представил участникам встречи шаги по улучшению предпринимательской среды в Армении, подчеркнув, что сегодня в Армении нет искусственных препятствий для инвестиций. «Цель правительства Армении - превратить страну в технологическое государство. За последние несколько лет армянский ИТ-сектор вырос в пять раз. Развитие сферы не только продолжается, но и происходит более быстрыми темпами. Я рад, что представители ИТ-сферы наших стран уже договорились о реализации совместных пилотных программ», – отметил Никол Пашинян.
Премьер-министр в качестве перспективных направлений сотрудничества также выделил сельское хозяйство, туризм, образование, текстильную промышленность. Глава правительства напомнил, что в нашей стране действует режим свободной торговли с Грузией и государствами-членами Евразийского экономического союза, скоро аналогичный режим будет действовать с Ираном. Армения имеет режимы GSP и GSP+ со странами ЕС, США и Швейцарией. «Думаю, для вьетнамских бизнесменов наша страна может представлять большой интерес не только по указанным направлениям, но и в плане экспорта армянского коньяка и вина, переработанных сельскохозяйственных продуктов во Вьетнам. Я уверен, что по соотношению цена-качество они могут быть конкурентоспособными на вьетнамском рынке», – сказал Пашинян.
Руководители Sovico, Vingroup, Contrexim, Huang Som, Tiscovina, Hapro, Kangaroo, Voci, Constrexim Hod и других крупных компаний представили конкретные предложения, касающиеся входа на армянский рынок, реализации различных инвестиционных проектов в Армении, экспорта армянской продукции, в том числе коньяка и вина, во Вьетнам.
Премьер поручил министру экономики Тиграну Хачатряну продолжить обсуждение озвученных предложений. В то же время премьер-министр отметил, что ожидает видеть вьетнамских предпринимателей осенью этого года в Ереване на армяно-вьетнамском совместном бизнес-форуме, который даст хорошую возможность для установления деловых контактов.
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