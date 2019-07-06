В Ереване пройдет акция в поддержку сестер Хачатурян
6 июля 2019 - 15:25 AMT
PanARMENIAN.Net - 6 июля в Ереване состоится марш в поддержку трех сестер Хачатурян, которые признались в убийстве отца.
Следственный комитет РФ обвинил девушек в совершении преступления по предварительному сговору. Им грозит до 20 лет лишения свободы. Активисты считают, что девушки, будучи жертвами насилия, совершили акт самообороны и следствие должно пересмотреть обвинение.
Психолог Зара Арутюнян в интервью RFI рассказала о том, почему армянская диаспора в России должна высказаться в этом деле и почему важно поднимать тему домашнего насилия в самой Армении.
«Это чрезвычайно важно, потому что в Армении очень много домашнего насилия. Несмотря на то, что год назад был принят закон о домашнем насилии, это существенно не изменило ситуацию. Ситуация не изменится до тех пор, пока есть общественное мнение, которое формирует повестку о том, что стыдно об этом говорить. Пока женщинам стыдно об этом говорить, идти в полицию и просить о помощи, пока будет сохраняться великая традиция молчания армянских женщин, это будет оставаться одной из серьезнейших язв на теле общества. История сестер Хачатурян — квинтэссенция, но я знаю очень много сестер Хачатурян в Армении, которые сидят в своих домах, чьи отцы являются вполне благопристойными гражданами. Возможно, не всех насилуют сексуально, но многие подвержены физическому и психологическому насилию», - отметила психолог.
Сестры обвиняются в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Его тело с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 27 июля 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе в Москве. На допросе девушки признали вину и пояснили, что у них сложились неприязненные отношения с отцом, так как он на протяжении длительного времени причинял им моральные и физические страдания. Посмертная психолого-психиатрическая экспертиза позднее установила, что у Хачатуряна были расстройства личности, а у старшей сестры эксперты выявили расстройства психики на почве домогательств и издевательств со стороны отца.
2 августа 2018 года Останкинский суд Москвы арестовал их. 27 сентября Басманный суд изменил им меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.
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