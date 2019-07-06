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ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз

ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 100 раз
6 июля 2019 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - В период с 30 июня по 6 июля на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 100 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).

За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 750 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР воздерживались от ответных шагов на вражеские действия противника и продолжали предпринимать необходимые шаги для защиты боевых позиций.

В период с 23 по 29 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 90 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 600 выстрелов.

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