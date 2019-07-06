В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
6 июля 2019 - 15:20 AMT
PanARMENIAN.Net - One Tower – это первый жилой комплекс на территории «Москва-сити» с квартирами в самом центре деловой жизни столицы, так описал проект первый заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев.
Это будет самое высокое жилое здание в Европе – его высота составит 405 м (101 этаж плюс три подземных этажа). Будущий небоскреб будет на 33 м выше, чем самое высокое на сегодня здание на территории «Москва-сити» – башня «Федерация», пишут «Ведомости».
Это будет единственный небоскреб с предложением квартир, а не апартаментов, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.
Общая площадь здания составит 279 000 кв м. До 19-го этажа разместятся 60 000 офисов, выше – 1600 квартир. Всего в небоскребе смогут жить 2200 и работать 6100 человек. Метр в нем будет стоить в среднем 420 000 рублей. В подземной части здания разместится парковка. Также запланированы фитнес-центр, детский досуговый центр, кафе, рестораны, места торговли и общественного питания.
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