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В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе

В Москве построят самый высокий жилой небоскреб в Европе
6 июля 2019 - 15:20 AMT

PanARMENIAN.Net - One Tower – это первый жилой комплекс на территории «Москва-сити» с квартирами в самом центре деловой жизни столицы, так описал проект первый заместитель гендиректора «Мосинжпроекта» Альберт Суниев.

Это будет самое высокое жилое здание в Европе – его высота составит 405 м (101 этаж плюс три подземных этажа). Будущий небоскреб будет на 33 м выше, чем самое высокое на сегодня здание на территории «Москва-сити» – башня «Федерация», пишут «Ведомости».

Это будет единственный небоскреб с предложением квартир, а не апартаментов, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова.

Общая площадь здания составит 279 000 кв м. До 19-го этажа разместятся 60 000 офисов, выше – 1600 квартир. Всего в небоскребе смогут жить 2200 и работать 6100 человек. Метр в нем будет стоить в среднем 420 000 рублей. В подземной части здания разместится парковка. Также запланированы фитнес-центр, детский досуговый центр, кафе, рестораны, места торговли и общественного питания.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Москва построит самый высокий жилой небоскреб в Европе
Mail Online. Plans for Europe's tallest apartment block - 101 storeys high and 1,330ft tall - are unveiled for Moscow
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