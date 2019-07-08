Новый скандал в Грузии: В прямом эфире обматерили Путина
8 июля 2019 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - В эфире грузинского телеканала «Рустави 2» прозвучала нецензурная брань в адрес президента России Владимира Путина и его родителей.
Георгий Габуния ведет авторскую программу P.S. на телеканале «Рустави 2». Вечером 7 июля он начал выпуск передачи с нецензурной ругани в адрес Путина. Габуния по-русски обратился к президенту России и назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле», пишет RT.
«Рустави 2» выпустил заявление, в котором сказано, что слова телеведущего Георгия Габунии не отражают позицию телеканала. Компания принесла извинения за матерные высказывания журналиста в адрес Путина, однако отметила, что увольнять Габунию пока не будут. Телеканал выразил опасения в связи с позицией властей Грузии и посчитал это проявлением цензуры.
Президент страны Саломе Зурабишвили осудила выходку Габунии. Она заявила, что такое поведение идет вразрез с грузинскими традициями и лишь способствует обострению отношений между двумя странами. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе также раскритиковал телеведущего.
Генеральный директор телеканала Ника Гварамия рассказал, что сотрудники телеканала находятся в опасности и подвергаются атакам со стороны протестующих, которые вышли на митинг у здания компании. Он призвал министерство внутренних дел Грузии защитить журналистов.
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