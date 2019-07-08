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Готовится ремейк фильма «Маска»: Главную роль сыграет женщина

Готовится ремейк фильма «Маска»: Главную роль сыграет женщина
8 июля 2019 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Американский продюсер Майк Ричардсон заявил, что намерен переснять фильм «Маска» с женщиной в главной роли.

По его словам, у него есть отличный комик на эту роль, однако продюсер отказался разглашать ее имя.

«Мало ли что, нам еще нужно убедить эту прекрасную актрису. Но некоторые идеи сценария у нас уже есть», — пояснил Ричардсон, пишет Gazeta.ru со ссылкой на EW.com.

Фильм «Маска» вышел на телеэкраны в 1994 году. Главную роль в кинокартине сыграл Джим Керри, что принесло ему славу.

Картина же при бюджете всего в $23 млн собрала $351 млн.

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Gazeta.ru: В ремейке фильма «Маска» главную роль сыграет женщина
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