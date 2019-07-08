Землетрясение в Иране: 1 человек погиб, 20 пострадали

PanARMENIAN.Net - Один человек погиб, еще 20 пострадали в результате землетрясения в провинции Хузестан на западе Ирана.

По данным службы по борьбе с последствиями чрезвычайных ситуаций провинции, туда были направлены специалисты для оказания помощи, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Согласно информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в западной части Ирана.

Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-востоку от иранского города Ахваз (провинция Хузестан, население 842 тыс человек). В эпицентре сила подземных толчков достигла 8 баллов. Спустя полчаса, как сообщает сейсмологический центр, в той же части Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6.