Грузчикам Шереметьево из-за багажного коллапса в 4 раза увеличили зарплату
8 июля 2019 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Аэропорт Шереметьево, пытающийся решить масштабные проблемы с обработкой багажа, начал платить грузчикам от 200 000 рублей вместо прежних 45 000.
В июне грузчики аэропорта Шереметьево получали 200 000–211 000 рублей, а операторы погрузчиков могли заработать по 290 000 рублей. Об этом гендиректор Шереметьево Михаил Василенко рассказал на совещании в Минтрансе, пишет Forbes.ru.
Повысив зарплаты, аэропорт пытается решить проблемы с обработкой багажа, возникшие в конце мая. Пассажиры тогда сообщали о задержках в выдаче багажа на несколько часов. В конце июня из аэропорта не были отправлены по назначению около 9000 единиц багажа — их досылали вслед пассажирам на следующих рейсах.
В мае «Шереметьево хэндлинг» набирал грузчиков на 45 000 рублей в месяц чистыми. Резкое повышение зарплат стало попыткой кардинально решить проблему. На совещании Василенко не уточнил, идет ли речь о фиксированной зарплате или максимальном доходе с учетом бонусов и переработок, а также платят ли столько всем грузчикам или вновь нанимаемым.
Источник РИА Новости в начале июня говорил, что сбои связаны с дефицитом грузчиков в дочерней структуре аэропорта — компании «Шереметьево хэндлинг», которая занимается транспортировкой багажа. В пресс-службе аэропорта Forbes подтвердили нехватку персонала — тогда там сообщили, что необходимо нанять порядка 250 человек для решения проблемы. «Ведомости» пишут, что «Шереметьево хэндлинг» действительно нужно было нанять дополнительных грузчиков, но она не успела, что и привело к коллапсу в начале отпускного сезона.
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