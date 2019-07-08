«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе»: Зеленский предложил Путину переговоры

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину приехать в Минск на переговоры при посредничестве президента США Дональда Трампа, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Терезы Мэй. Об этом он сообщил в Facebook.

«Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе», – заявил Зеленский. Он выразил надежду на то, что белорусский президент Александр Лукашенко будет готов предоставить площадку для диалога, пишут «Ведомости».

Зеленский уже совершил ряд поездок, чтобы пояснить европейским лидерам свою позицию по Донбассу и обсудить меры поддержки с их стороны. В частности, он посетил Брюссель, где встретился с руководством Евросоюза, а также позже провел переговоры с Макроном и Меркель.

Путин пока не встречался с Зеленским, лидеры двух стран даже не разговаривали по телефону. Российский президент ранее не стал поздравлять Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Узнав об инициативе Зеленского провести переговоры с Путиным в Минске, Песков сообщил, что Кремль обязательно изучит и рассмотрит такое предложение. Однако он отметил, что слова украинского лидера предусматривают некий новый формат переговоров. «Дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США?» – отметил Песков. Он добавил, что необходимо понять, есть ли перспективы у подобной встречи.

Зеленский после инаугурации не раз говорил, что его цель – принести мир на Украину дипломатическими средствами. Однако в июне он заявил, что Киев пока не готов начать прямой диалог с Донецком и Луганском. Зеленский рассказал в интервью немецкой газете Bild накануне визитов в Германию и Францию, что согласен на переговоры в минском формате и обсуждение условий прекращения огня.

Украинский президент также утверждал, что в любом случае начнет переговоры с Путиным со слов о том, что Донбасс и Крым являются украинскими территориями. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что о намерении так начать беседу в Кремле знают. «Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса», – отмечал Песков. Он также добавлял, что по Крыму «уже особо и говорить нечего». Песков отмечал, что Путин всегда начинает общение с «правильных фраз» и встреча с Зеленским не будет исключением.