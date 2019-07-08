Госдума РФ предложит запретить ввоз вин и минеральной воды из Грузии
8 июля 2019 - 15:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет Госдумы России рассмотрит предложение депутатов о запрете импорта вина и минеральной воды из Грузии. Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты Сергей Неверов.
Также, по его словам, будет предложено запретить денежные переводы из России в Грузию.
«Вступил в силу запрет на авиасообщение с Грузией. Но недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа», — отметил он, пишет «Сноб».
В конце июня «Коммерсантъ» уже рассказал о возможном запрете импорта грузинского вина в Россию. Минсельхоз и Роспотребнадзор якобы уже начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинского алкоголя на полках. По словам гендиректора ЦИФРРА Вадима Дробиза, она составляет примерно 7,5 процента.
В середине июня в Тбилиси прошли массовые акций протеста, поводом для которых стало то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов на сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера грузинского парламента.
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запретил российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию с 8 июля. Роспотребнадзор усилил контроль за ввозом грузинских алкогольных напитков в Россию из-за того, что, по заявлению ведомства, качество продукции постепенно ухудшается.
7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире обматерил Путина и оскорбительно отозвался о его матери. В Кремле это назвали недостойным грузинского народа.
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