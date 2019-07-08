Молитвы, голодовка и противники ЛГБТ: В Тбилиси проходят сразу 3 акции протеста
8 июля 2019 - 16:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Проспект Руставели в центре Тбилиси стал эпицентром сразу трех акций протеста: здесь осуждают телеканал «Рустави 2», требуют отставки главы МВД Георгия Гахария и выступают против секс-меньшинств.
Несмотря многочисленность акций, ситуация на проспекте Руставели спокойная, по периметру дежурят полицейские, автодвижение на проспекте не перекрыто, пишет Sputnik Грузия.
С утра 8 июля к зданию парламента в центре грузинской столицы пришли несколько сотен человек, возмущенные скандальным эфиром грузинской телекомпании «Рустави 2». Ведущий программы «Посткриптум» Георгий Габуния обматерил президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Митингующие требуют извинений от Георгия Габуния и генерального директора телеканала Ники Гварамия. Кроме того, они заявили, что Гварамия и Габуния должны покинуть телеканал и предстать перед судом.
На фоне такого скандала ЛГБТ-сообщество Грузии перенесло «Марш гордости», который должен был состояться в Тбилиси 8 июля. Однако это не помешало их противникам провести масштабную контракцию. У здания парламента собрались не только блюстители морали, но и священнослужители, которые помолились за то, чтобы в Грузии жили люди только с традиционной ориентацией.
Противники ЛГБТ-сообщества не намерены отступать, пока власти Грузии не упразднят антидискриминационный закон и не примут закон, запрещающий пропаганду секс-меньшинств.
Кроме того, уже 14-й день у здания парламента в грузинской столице разбиты палатки, где голодают с требованием отставки министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария как ответственного за разгон акции в ночь на 21 июня. Изначально к крайней форме протеста прибегли около 10 человек, к этому времени протестующих осталось только двое - остальные вынужденно прервали голодовку из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Днем у парламента находятся голодающие и несколько человек из группы поддержки, а вечером уже традиционно ожидается митинг.
Волна протеста на проспекте Руставели перед парламентом Грузии началась 20 июня как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы РФ, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте в рамках сессии Межпарламентской ассамблеи православия, притом с кресла спикера. Оппозиция обвинила власти в предательстве родины, а власти заявили о «процедурной ошибке».
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