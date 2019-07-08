Чехия полностью завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян.

«Чехия полностью завершила процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и уведомила об этом Европейский совет», – написала Нагдалян.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.