Чехия полностью завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС
8 июля 2019 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь министерства иностранных дел Республики Армения Анна Нагдалян.
«Чехия полностью завершила процесс ратификации соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС и уведомила об этом Европейский совет», – написала Нагдалян.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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