ООН: Около 50 тысяч женщин погибли за год от домашнего насилия
8 июля 2019 - 18:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 50 тысяч женщин и девочек во всем мире погибли за один год от насилия со стороны партнеров или родственников, в целом же, жертвами убийств в 2017 году стали 87 тысяч женщин. Такие данные проводятся в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), обнародованном 8 июля в Вене.
«Многие женщины погибают от насилия со стороны нынешнего или бывшего партнера, а также отцов, матерей, сестер и других членов семьи», - говорится в документе, пишет Deutsche Welle.
В докладе отмечается, что когда виновниками убийства являются бывшие или нынешние партнеры, то они, по большей части, совершают преступления не спонтанно, а по итогам длительной спирали насилия. При этом важнейшими мотивами являются ревность или страх перед расставанием.
Из приведенных в докладе данных следует, что, по сравнению с 2012 годом, число женщин, погибших в результате насилия в семье, немного выросло. Большинство случаев домашнего насилия в 2017 году было зафиксировано в Азии (почти 20 тысяч). В Африке от насилия со стороны партнеров и родственников погибли 19 тысяч женщин и девочек, на американском континенте - 8 тысяч, в Европе - 3 тысячи и в Океании - 800.
В целом, в 2017 году жертвами убийств по всем мире стали 464 тысяч человек. Это значительно больше числа людей, погибших в результате всех вооруженных конфликтов за тот же период (89 тысяч).
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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