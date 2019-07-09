Пашинян поздравил новоизбранного премьера Греции и пригласил в Армению

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Кириакоса Мицотакиса с избранием на пост премьер-министра Греции. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.

«В связи с убедительной победой возглавляемой вами партии на парламентских выборах и избранием на пост премьер-министра Греческой Республики направляю вам свои теплые и искренние поздравления и желаю успехов и новых достижений в этой высокой и ответственной миссии.

Армения придает большое значение общим ценностям с Грецией, тесным историческим связям и отношениям, основанным на дружбе двух народов. Уверен, что ваши высокие профессиональные способности и авторитет будут способствовать углублению и расширению многоплановой армяно-греческой повестки», - говорится в послании.

Пользуясь случаем, Пашинян подтвердил обязательство правительства Армении развивать сотрудничество с дружественной Грецией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Приглашаю вас посетить Армению в удобное для вас время. Наша встреча даст возможность наметить пути дальнейшего развития эффективного двустороннего сотрудничества», - говорится в поздравительном послании премьер-министра РА.

По результатам прошедших 7 июля парламентских выборов в Греции к власти пришла оппозиционная консервативная партия «Новая демократия»: за нее проголосовало 39,8% избирателей. Правившая до этого коалиция радикальных левых «Сириза» премьера Алексиса Ципраса получила 31,5% голосов. 8 июля лидер консерваторов Кириакос Мицотакис (сын премьера Греции от этой же партии в 90-е гг прошлого века) уже вступил в должность премьер-министра.