Пашинян поздравил новоизбранного премьера Греции и пригласил в Армению
9 июля 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Кириакоса Мицотакиса с избранием на пост премьер-министра Греции. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
«В связи с убедительной победой возглавляемой вами партии на парламентских выборах и избранием на пост премьер-министра Греческой Республики направляю вам свои теплые и искренние поздравления и желаю успехов и новых достижений в этой высокой и ответственной миссии.
Армения придает большое значение общим ценностям с Грецией, тесным историческим связям и отношениям, основанным на дружбе двух народов. Уверен, что ваши высокие профессиональные способности и авторитет будут способствовать углублению и расширению многоплановой армяно-греческой повестки», - говорится в послании.
Пользуясь случаем, Пашинян подтвердил обязательство правительства Армении развивать сотрудничество с дружественной Грецией во всех сферах, представляющих взаимный интерес.
«Приглашаю вас посетить Армению в удобное для вас время. Наша встреча даст возможность наметить пути дальнейшего развития эффективного двустороннего сотрудничества», - говорится в поздравительном послании премьер-министра РА.
По результатам прошедших 7 июля парламентских выборов в Греции к власти пришла оппозиционная консервативная партия «Новая демократия»: за нее проголосовало 39,8% избирателей. Правившая до этого коалиция радикальных левых «Сириза» премьера Алексиса Ципраса получила 31,5% голосов. 8 июля лидер консерваторов Кириакос Мицотакис (сын премьера Греции от этой же партии в 90-е гг прошлого века) уже вступил в должность премьер-министра.
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