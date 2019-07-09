Охранники Эрдогана подрались с пограничниками в Сараево
9 июля 2019 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Личная охрана лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками Пограничной полиции Боснии и Герцеговины в аэропорту Сараева.
Турецкий лидер прибыл в столицу Боснии и Герцеговины на саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы. После приземления самолета Эрдогана его охрана вела себя «неподобающе и отказалась проходить процедуры контроля», пишет ТАСС со ссылкой на портал Klix.
В результате между охранниками президента и сотрудниками Пограничной полиции произошла словесная перепалка, а затем и непродолжительная потасовка. После этого турецкие гости достали из самолета оружие и заткнули его за пояс, однако при появлении на трапе Эрдогана конфликт стих.
Факт конфликта подтвердил директор Пограничной полиции Зоран Галич. По его словам, пограничники «действовали профессионально, что позволило избежать открытого столкновения».
«Те, кто приезжает в Боснию и Герцеговину, должны уважать закон, а не пытаться быть выше его», - заключил он.
Это не первый случай неподобающего поведения охранников Эрдогана в Сараево. В ходе предыдущих визитов они вели себя «дерзко и грубо, что в итоге вызвало реакцию Пограничной полиции», отмечает портал.
Саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы продлится до 9 июля.
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