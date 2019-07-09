// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Охранники Эрдогана подрались с пограничниками в Сараево

Охранники Эрдогана подрались с пограничниками в Сараево
9 июля 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Личная охрана лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана устроила драку с сотрудниками Пограничной полиции Боснии и Герцеговины в аэропорту Сараева.

Турецкий лидер прибыл в столицу Боснии и Герцеговины на саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы. После приземления самолета Эрдогана его охрана вела себя «неподобающе и отказалась проходить процедуры контроля», пишет ТАСС со ссылкой на портал Klix.

В результате между охранниками президента и сотрудниками Пограничной полиции произошла словесная перепалка, а затем и непродолжительная потасовка. После этого турецкие гости достали из самолета оружие и заткнули его за пояс, однако при появлении на трапе Эрдогана конфликт стих.

Факт конфликта подтвердил директор Пограничной полиции Зоран Галич. По его словам, пограничники «действовали профессионально, что позволило избежать открытого столкновения».

«Те, кто приезжает в Боснию и Герцеговину, должны уважать закон, а не пытаться быть выше его», - заключил он.

Это не первый случай неподобающего поведения охранников Эрдогана в Сараево. В ходе предыдущих визитов они вели себя «дерзко и грубо, что в итоге вызвало реакцию Пограничной полиции», отмечает портал.

Саммит организации Процесс сотрудничества государств Юго-Восточной Европы продлится до 9 июля.

Ссылки по теме:
Tass.ru: СМИ: охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Huawei подал жалобу на Минторг США
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль
Акции протеста, гей-парад и рейв: В Тбилиси будет жарко
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Америабанк запустил площадку автомобилей на первичном рынке На площадке представлены предложения основной части армянского рынка: 24 марки, более 150 автомобилей и 20 дилеров.
Главы МИД Армении и РФ обсудили отношения двух стран и карабахское урегулирование Главы МИД Армении и России обменялись мыслями вокруг актуальных вопросов региональной и международной повестки.
Опрос: 19% армянок хотят видеть меньше женщин в руководстве страны В целом, 28% респондентов ответили, что хотят видеть меньше женщин в руководстве страны, 25% хотят, чтоб женщин-политиков стало больше
Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от эфира на 2 месяца Высказывания Габунии уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.