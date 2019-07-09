В России акцизы на вино увеличат почти вдвое

PanARMENIAN.Net - Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, передаеют «Ведомости».

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов подтвердил, что правительство одобрило такие поправки и в ближайшее время внесет их в Госдуму.

Размер ставок определен «исходя из необходимости приведения в соответствие ставок акцизов на различный алкоголь с сопоставимым содержанием спирта, равной степенью вредности продукции», объяснил представитель Минфина, не уточняя детали расчетов.

По словам неназванного представителя Минфина, поправки уравнивают ставки акциза на российские и импортные вина, что соответствует нормам Всемирной торговой организации (ВТО). При этом производители вина из российского винограда получат льготу по акцизу, заявил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.