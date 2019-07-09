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Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от эфира на 2 месяца

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от эфира на 2 месяца
9 июля 2019 - 13:21 AMT

PanARMENIAN.Net - Грузинский телеканал «Рустави 2» отстранил телеведущего Георгия Габунию на два месяца от ведения эфиров, в том числе и от его авторской программы «Посткриптум», в которой тот на русском языке оскорбил президента России Владимира Путина.

Однако увольнять журналиста руководство телеканала не намерено, заявил в эфире украинского телеканала «Громадское» генеральный директор «Рустави 2» Ника Гварамия. По его словам, после инцидента рейтинг канала только увеличился, пишет Deutsche Welle.

Высказывания Габунии уже осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находясь в Украине, тоже назвал речь Габунии «не очень уместной и безвкусной выходкой... талантливого журналиста». В то же время, подчеркнул Саакашвили, Габуния «повторил то, что россияне делают уже много лет», и «многие люди в Грузии действительно так думают».

Скандал вокруг телеканала начался после того, как телеведущий Георгий Габуния в своей воскресной авторской передаче «Постскриптум» больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. «Рустави 2» в ночь на 8 июля на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о «нападениях и угрозах» в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц.

Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии, которые могут сказаться на судьбах простых людей. «Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов», - заявил он после того, как в Госдуме РФ призвали запретить поставки в Россию грузинского вина и воды и денежные переводы в Грузию.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Оскорбивший Путина грузинский телеведущий Габуния отстранен от эфира на 2 месяца
RFE/RL. Georgian TV Suspends Host Amid Outrage Over Vulgar Anti-Putin Rant
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