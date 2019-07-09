Главы МИД Армении и РФ обсудили отношения двух стран и карабахское урегулирование

PanARMENIAN.Net - 8 июля в рамках неформальной министерской встречи ОБСЕ в Словакии состоялась встреча министров иностранных дел Армении и России Зограба Мнацаканяна и Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся повестки армяно-российских союзнических отношений, сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.

В ходе встречи стороны затронули процесс мирного урегулирования карабахского конфликта.

Главы МИД Армении и России обменялись мыслями вокруг актуальных вопросов региональной и международной повестки.