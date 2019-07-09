Америабанк запустил площадку автомобилей на первичном рынке

PanARMENIAN.Net - Америабанк выступил с новым предложением и представляет площадку автомобилей на первичном рынке automarket.ameriabank.am, которая дает посетителям возможность с легкостью найти нужную им машину в соответствии с их бюджетом.

На площадке представлены предложения основной части армянского рынка: 24 марки, более 150 автомобилей и 20 дилеров.

Выбрав нужную машину на этой площадке автомобилей первичного рынка, посетитель может онлайн представить заявку на кредит о заинтересованности, заполнив минимальные контактные данные. Сотрудник банка в течение всего одного рабочего дня свяжется с ним и представит детали по процессу и условиям кредитования по оформленной заявке. При указании на площадке предпочтительный размер ежемесячных выплат по кредиту она предлагает соответствующие варианты автомобилей.

Площадка имеет возможности многофункционального поиска. Они позволяют пользоваться расширенным фильтром и находить машины по модели, субмодели, году выпуска и ее техническим параметрам. Особенностью площадки является также наличие простого кредитного счетчика, посредством которого посетитель может рассчитать размер своих ежемесячных выплат, отметив предпочтительный срок кредита и размер предоплаты.

На сайте посетители могут ознакомиться с полной информацией о дилерах – контактными данными, а также с деталями автокредитования, зайдя на страницу с условиями. Возможности площадки automarket.ameriabank.am будут расширены, что позволит посетителям получить онлайн-кредитование (скоринг).

Америабанк – динамично развивающийся банк в Армении, один из крупнейших и наиболее стабильных финансовых институтов страны. Сегодня Америабанк – универсальный банк, предоставляющий полный пакет корпоративных, инвестиционных и розничных банковских услуг, и по итогам 2018 года лидер банковского сектора Армении по всем основным показателям (активы, обязательства, кредитный портфель, чистая прибыль и капитал).