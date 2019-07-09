ЕСПЧ присудил россиянке €20,000 по делу о бытовом насилии: Полиция РФ не реагировала на жалобы
9 июля 2019 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро.
«В сегодняшнем решении палаты суда по делу «Володина против России» (жалоба № 41261/17) Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что имело место: нарушение статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека и нарушение статьи 14 (запрещение дискриминации) в сочетании со статьей 3 Европейской конвенции», - уточняется в тексте решения ЕСПЧ, пишет РИА Новости.
По утверждению суда, россиянка жаловалась на то, что власти не смогли защитить ее от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы.
Суд постановил пятью голосами против двух, что Россия должна была выплатить заявителю 20 000 евро в возмещение морального вреда и 5 875,69 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек, сказано в релизе.
Согласно судебным материалам, заявительница, которую до смены имени в 2018 году звали Валерия Игоревна Володина, имеет российское гражданство, она родилась в 1985 году и жила в Ульяновске. Ее новое имя не приводится в жалобе для сохранения конфиденциальности.
По словам Володиной, молодой человек, с которым она начала встречаться в Ульяновске в 2014 году, впервые избил еe несколько месяцев спустя. Затем побои повторялись регулярно — в результате одного из таких эпизодов у неe случился выкидыш. Попытки переехать в другой город заканчивались насильственным возвращением в Ульяновск. В 2016 году, когда Володина снова переехала в столицу, в сеть начали выкладывать еe интимные снимки, а бывший молодой человек продолжил преследовать еe и угрожать. В одной из сумочек Володина даже обнаружила GPS-трекер.
Ни в Ульяновске, ни в Москве полиция не возбуждала дел по факту нападений. Только в 2018 году после публикаций фото было заведено дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, однако СК отказался предоставлять Володиной защиту, и она уехала из России.
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