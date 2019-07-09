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Франция в 2020 году введет экологический сбор на авиабилеты

Франция в 2020 году введет экологический сбор на авиабилеты
9 июля 2019 - 19:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Франции с 2020 года намерено повысить экологический сбор на авиабилеты. В зависимости от типа билета он будет составлять от 1,5 до 18 евро, сообщила 9 июля министр по делам транспорта Элизабет Борн.

В случае повышения сбора он распространится на все рейсы, выполняемые из аэропортов Франции, за исключением перелетов на остров Корсика и французские заморские территории, пишет Deutsche Welle.

Сбор на билеты эконом-класса внутри Франции и в пределах Европы составит 1,5 евро, за пределы Европы - 3 евро. При покупке билета в бизнес-класс сбор на внутрифранцузские и внутриевропейские перелеты составит 9 евро, на другие континенты - 18 евро. В

Париже рассчитывают, что новый сбор ежегодно будет приносить французской казне около 182 миллионов евро. Эти деньги планируют инвестировать в «экологически благоприятную» инфраструктуру, в первую очередь в железную дорогу. Введение налога было одобрено специальным экологическим советом, возглавляемым президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

В других европейских странах также предлогают ввести экологические сборы. В частности, подобные планы озвучили правительства Бельгии и Нидерландов. Введение экологического сбора обсуждалось также парламентом Швейцарии, но депутаты отклонили это предложение.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Франция введет экологический сбор на авиабилеты с 2020 года
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