Глава МИД Армении в ОБСЕ: Права человека не обусловлены статусом

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 9 июля принял участие в состоявшейся в Словакии неформальной министерской встрече ОБСЕ на тему «От действий прошлого к будущему предотвращению: роль ОБСЕ в деле стимулирования стабильности в Европе и за ее пределами», выступил с речью. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В своей речи Мнацаканян коснулся существующих на трех платформах деятельности ОБСЕ вызовов, подчеркнув, что, по сути, ОБСЕ является частью европейской архитектуры, которая объединяет многостороннее сотрудничество между крупными и небольшими странами.

«Принимая во внимание широкую географию ОБСЕ, где представлены государства-участники из ОДКБ, ЕАЭС, ЕС и НАТО, а также страны, которые не являются членами какого-либо объединения, следует подчеркнуть, что это важная платформа для апробации различных идей, путей, нацеленных если не на преодоление различий, то, как минимум, на управление ими. Это очень важная ценность, которую мы должны ценить и сохранять в рамках ОБСЕ. Права человека и демократические ценности оттесняются на второй план, что очень опасно», – отметил глава МИД РА. Он добавил, что Армения существенно выиграла от сотрудничества со структурами ОБСЕ.

В своем слое глава армянского внешнеполитического ведомства назвал неприемлемым избирательное отношение к правам человека.

«В рамках ОБСЕ есть конфликты. В отношении защиты прав человека мы должны принять не обусловленный статусом подход. Есть места, где люди прилагают усилия для стимулирования прав человека, собственными силами создавая соответствующие институты, поскольку не располагают тем содействием, которое есть у многих. Неприемлемо, когда в одном случае это имеет место, а в другом – нет.

Права человека не обусловлены статусом. Мы должны принять это и найти нужный механизм для распространения защиты прав человека во всем регионе ОБСЕ. И, конечно, я имею в виду и Арцах. Нагорно-карабахский конфликт касается людей. Он – о людях, их жизненной и физической безопасности. Именно это в основе нашего подхода.

В данном контексте хочу отметить роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в рамках которого мы пытаемся найти мирное решение нагорно-карабахской проблемы», – заявил Мнацаканян.