Джордж Мартин рассказал подробности приквела «Игры престолов»
10 июля 2019 - 14:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Автор цикла романов «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин в интервью изданию Entertainment Weekly раскрыл детали снимающегося в Северной Ирландии приквела сериала «Игра престолов», в основу сюжета которого легли его книги.
По словам писателя, действия приквела будут развиваться за пять тысяч лет до событий, показанных в «Игре престолов». В то время Вестерос сильно отличался от того места, где родился Джон Сноу. Например, вместо семи больших королевств на материке было около сотни маленьких, также в то время еще не существовало династии Ланнистеров, в их родовом поместье жила другая семья, пишет Lenta.ru.
«Ланнистеров пока нет, но Утес Кастерли точно на месте... Он занят семейством Кастерли, в честь которых он все еще назван в «Игре престолов», — пояснил Мартин и отметил, что семейство Старков будет представлено в приквеле.
Также автор заявил, что в готовящейся картине не будет драконов, зато будут другие странные существа: лютоволки, мамонты и белые ходоки, противостояние простых людей с которыми станет основным конфликтом сериала.
Мартин подтвердил, что три ведущие женские роли исполнят актрисы Наоми Уоттс, Наоми Эки и Денис Гоф. Помимо этого, писатель признался, что приквел еще не имеет названия, однако, он сам был бы не против названия «Самая долгая ночь».
Ранее в июле Мартин осудил фанатов «Игры престолов» за токсичность. В мае поклонники потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов», который они сочли неудачным.
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