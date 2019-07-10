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США призвали Турцию отказаться от крупных геологоразведочных работ у побережья Кипра

США призвали Турцию отказаться от крупных геологоразведочных работ у побережья Кипра
10 июля 2019 - 14:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Власти США считают провокационным шагом отправку Турцией бурового судна «Явуз» к Кипру и призывают Анкару отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья республики. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

«США по-прежнему глубоко обеспокоены неоднократными попытками Турции провести буровые работы в водах близ Кипра, (в том числе) недавней отправкой бурового судна «Явуз». Этот провокационный шаг вызывает напряженность в регионе. Мы призываем турецкие власти прекратить эти операции», - говорится в заявлении.

Ортэгус также призвала все стороны воздержаться от действий, которые усиливают напряженность в регионе, пишет ТАСС.

На шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение Афродита, запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно «Фатих», заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна «Фатих». Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе буровое судно «Явуз» к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Ссылки по теме:
Tass.ru. США призвали Турцию отказаться от проведения геологоразведочных работ у побережья Кипра
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