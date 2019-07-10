СМИ: 7 детей погибли при взрыве мины в Сирии

PanARMENIAN.Net - Как минимум семь подростков погибли при взрыве мины, установленной террористами в поселке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет, пишет ТАСС.

22 июня взрыв мины в южных окрестностях города Хасеке привел к ранению двух детей.

Боевики террористической группировки «Исламское государство», которые хозяйничали на востоке Сирии, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности. Как указывает SANA, это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.