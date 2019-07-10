СМИ: 7 детей погибли при взрыве мины в Сирии
10 июля 2019 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Как минимум семь подростков погибли при взрыве мины, установленной террористами в поселке Деблан в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило агентство SANA.
По его информации, инцидент произошел во время сельскохозяйственных работ. О числе раненых, которые были госпитализированы, сведений нет, пишет ТАСС.
22 июня взрыв мины в южных окрестностях города Хасеке привел к ранению двух детей.
Боевики террористической группировки «Исламское государство», которые хозяйничали на востоке Сирии, оставили после своего ухода множество фугасов в сельской местности. Как указывает SANA, это делалось с целью помешать налаживанию мирной жизни в аграрных районах.
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