Дональд Туск: У карабахского конфликта есть лишь политическое урегулирование

PanARMENIAN.Net - Председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что считает единственным возможным политическое урегулирование карабахского конфликта, пишет RFE/RL.

Туск отметил, что обсудил с Пашиняном карабахский конфликт и практически повторил заявление, сделанное 9 июля в Баку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его словам, ЕС приветствует общее снижение напряженности в отношениях между Азербайджаном и Карабахом. Однако Туск добавил, что ЕС разделяет обеспокоенность сопредседателей Минской группы в связи с недавними человеческими потерями на линии соприкосновения.

«Стороны должны проявить сдержанность и принять меры для восстановления благоприятной атмосферы, способствующей миру и продуктивным переговорам. У конфликта нет военного решения, есть лишь политическое урегулирование в соответствии с международным правом и принципами», - подчеркнул Туск.

По его словам, ЕС поддерживает нацеленные на мир шаги, готов и далее поддерживать конкретные мероприятия по подготовке населения к миру.