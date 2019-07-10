Дональд Туск: У карабахского конфликта есть лишь политическое урегулирование
10 июля 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что считает единственным возможным политическое урегулирование карабахского конфликта, пишет RFE/RL.
Туск отметил, что обсудил с Пашиняном карабахский конфликт и практически повторил заявление, сделанное 9 июля в Баку президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. По его словам, ЕС приветствует общее снижение напряженности в отношениях между Азербайджаном и Карабахом. Однако Туск добавил, что ЕС разделяет обеспокоенность сопредседателей Минской группы в связи с недавними человеческими потерями на линии соприкосновения.
«Стороны должны проявить сдержанность и принять меры для восстановления благоприятной атмосферы, способствующей миру и продуктивным переговорам. У конфликта нет военного решения, есть лишь политическое урегулирование в соответствии с международным правом и принципами», - подчеркнул Туск.
По его словам, ЕС поддерживает нацеленные на мир шаги, готов и далее поддерживать конкретные мероприятия по подготовке населения к миру.
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