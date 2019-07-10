Египет обратился в Интерпол из-за продажи бюста Тутанхамона на Christieʼs: Его купили за $6 млн
10 июля 2019 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Египта попросили Интерпол найти бюст египетского фараона Тутанхамона, проданный на торгах аукционным домом Christieʼs. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление египетского Национального комитета по возвращению предметов древности.
Бюст древнеегипетского фараона Тутанхамона в образе бога солнца Амона, созданный из коричневого кварцита около трех тысяч лет назад, был выставлен на торгах Christieʼs в Лондоне 4 июля. Лот купили за 5,9 миллиона долларов. Покупатель не стал раскрывать свое имя, пишет Meduza.
По словам бывшего министра по делам древностей Египта Захи Хавасса, продажа бюста была нелегальной, так как артефакт украли из Карнакского храма в 1970-х годах. Christieʼs утверждает, что последние 50 лет бюстом на законных основаниях владел сначала немецкий аристократ и коллекционер Вильгельм Турн-и-Таксис, а потом несколько европейских арт-дилеров.
Помимо обращения в Интерпол, власти Египта также намерены подать судебный иск против аукционного дома Christieʼs.
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