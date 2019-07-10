На месте гибели подлодки «Комсомолец» зафиксировали неопасное превышение уровня радиации

PanARMENIAN.Net - Ученые зафиксировали превышение уровня радиации в 100 тысяч раз в районе затонувшей советской атомной подводной лодки «Комсомолец» в Норвежском море.

Как сообщает «Дождь» со ссылкой на TV2, в экспедиции принимали участие специалисты Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО «Тайфун» и Норвежского института морских исследований. Специалисты на исследовательском судне G.O.Sars произвели замеры радиации, взяв пробы из вентиляционного отверстия недалеко от реактора.

По словам руководителя экспедиции Хильды Элизы Хелдаль, высокий уровень радиации не угрожает рыболовству в районе, где затонула подлодка.

Подлодка «Комсомолец» затонула в феврале 1989 года в результате пожара на борту, всего погибло 42 человека, 27 - выжили. Корпус подлодки лежит на глубине 1700 метров.