Национальное собрание Франции ратифицировало соглашение Армения-ЕС
10 июля 2019 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Франции – Национальное собрание – ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.
«Армения тепло приветствует ратификацию Национальным собранием Франции Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Спасибо Национальному собранию Франции», – написала посол.
Ранее Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.
Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.
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