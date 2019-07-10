Национальное собрание Франции ратифицировало соглашение Армения-ЕС

PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Франции – Национальное собрание – ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

«Армения тепло приветствует ратификацию Национальным собранием Франции Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Спасибо Национальному собранию Франции», – написала посол.

Ранее Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.