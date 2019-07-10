// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Национальное собрание Франции ратифицировало соглашение Армения-ЕС

Национальное собрание Франции ратифицировало соглашение Армения-ЕС
10 июля 2019 - 14:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Нижняя палата парламента Франции – Национальное собрание – ратифицировала Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Евросоюзом. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала посол Армении во Франции Асмик Толмаджян.

«Армения тепло приветствует ратификацию Национальным собранием Франции Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Спасибо Национальному собранию Франции», – написала посол.

Ранее Чешская Республика завершила процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года на саммите Восточного партнерства в Брюсселе. Соглашение уже ратифицировано Арменией и находится на стадии ратификации государствами ЕС.

Ссылки по теме:
Запись Асмик Толмаджян в Twitter
 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскореМГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана договорились вновь встретиться вскоре
Посредники выразили сожаление в связи с недавними потерями в зоне конфликта и настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, благоприятствующей миру
Конгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформыКонгресс США предоставит Армении дополнительные $40 млн на демократические реформы
Спир отметила, что принятие данного законопроекта - «важный сигнал для Армении».
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее времяСопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
Кремль - о телефонной беседе Пашиняна с Путиным: Обсуждалось сотрудничество в рамках ОДКБ
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В мире число 100-летних людей достигло рекордного За 20 лет в мире в четыре раза выросло число людей, достигших столетнего возраста
Зеленский открыл Чернобыль для туристов В данный момент действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией
Крупный блэкаут в Армении: Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭС отключены
На месте гибели подлодки «Комсомолец» зафиксировали неопасное превышение уровня радиации