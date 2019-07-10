Зеленский открыл Чернобыль для туристов
10 июля 2019 - 17:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимает ряд запретов в части посещения зоны отчуждения в Чернобыле. Об этом он сообщил в Twitter. В частности, будет создан «зеленый коридор» для туристов.
«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы», – написал Зеленский. Он добавил, что все это будет прекращено и зона отчуждения превратится в одну из точек роста новой Украины, пишут «Ведомости».
В данный момент действует запрет на посещение территорий, зараженных радиацией. Однако украинские туроператоры организовывают индивидуальные и групповые экскурсии по безопасным для здоровья путешественников маршрутам.
26 апреля 1986 года произошел взрыв в реакторе на Чернобыльской АЭС, это привело к радиоактивному загрязнению 155 000 кв км территории бывшего СССР. В то время там проживали почти 7 млн человек. Вскоре после аварии в 30 км от атомной станции была установлена зона отчуждения. Города Припять и Чернобыль были полностью эвакуированы.
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