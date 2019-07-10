В мире число 100-летних людей достигло рекордного

PanARMENIAN.Net - Количество людей, достигших 100-летнего возраста по всему миру, возросло до рекордного уровня.

Как сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене, в 2019 году число юбиляров превысило 533 тысячи человек. Эти данные, в свою очередь, получены из отчета ООН «Перспективы мирового населения» за 2019 год (World Population Prospects), пишет Deutsche Welle.

С начала 21 века количество людей, отметивших 100-летие, увеличилось почти в 4 раза - в 2000 году долгожителей насчитывалось около 151 тысячи, 80 процентов из них - женщины. При этом увеличение числа долгожителей также заметно и в контексте общего роста мирового населения. В 2000 году на один миллион человек приходилось 25 человек старше ста лет, а в 2019 году - уже 69.