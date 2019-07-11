Пашинян и Роухани обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и ЕАЭС
11 июля 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Роухани. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.
Собеседники обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества. Двусторонне с удовлетворением было отмечено состоявшееся недавно очередное заседание армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране. Была подчеркнута важность реализации достигнутых договоренностей.
Стороны также обсудили перспективы сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, а также обменялись мнениями о развитии событий в регионе.
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