В Ереване вновь пройдет фестиваль шоколада Choco Fest
11 июля 2019 - 11:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 июля весь мир празднует Всемирный день шоколада. По этому случаю ереванский центр развития молодежи The LOFT уже четвертый год подряд организует фестиваль-экспо Choco Fest для любителей шоколада.
Как сообщили PanARMENIAN.Net организаторы мероприятия, в фестивале примут участие 3 армянских компании-производителя шоколадной продукции, а также компания, специализирующаяся на изготовлении кондитерских изделий из шоколада.
В рамках фестиваля запланированы угощение и продажа оригинальных видов шоколада, мастер-класс по изготовлению шоколада, а также показ фильма.
Фестиваль даст возможность армянским предприятиям представить свой шоколад широкой аудитории, увеличить число потребителей, прорекламировать компанию, а также познакомиться с конкурентами.
Начало мероприятия в 20:00.
День шоколада был придуман и впервые проведен французами в 1995 году.
Есть мнение, что первыми научились делать шоколад ацтеки. Они называли его «пищей богов». Испанские конкистадоры, которые впервые доставили его в Европу, окрестили лакомство «черным золотом» и использовали для укрепления физических сил и выносливости. Несколько позже потребление шоколада в Европе ограничивалось лишь аристократическими кругами. Выдающиеся женщины считали шоколад афродизиаком. Лишь в начале 20-го века с появлением промышленного производства шоколадом смогли насладиться и люди, не относящиеся к аристократии.
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