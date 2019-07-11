В Ереване вновь пройдет фестиваль шоколада Choco Fest

PanARMENIAN.Net - 11 июля весь мир празднует Всемирный день шоколада. По этому случаю ереванский центр развития молодежи The LOFT уже четвертый год подряд организует фестиваль-экспо Choco Fest для любителей шоколада.

Как сообщили PanARMENIAN.Net организаторы мероприятия, в фестивале примут участие 3 армянских компании-производителя шоколадной продукции, а также компания, специализирующаяся на изготовлении кондитерских изделий из шоколада.

В рамках фестиваля запланированы угощение и продажа оригинальных видов шоколада, мастер-класс по изготовлению шоколада, а также показ фильма.