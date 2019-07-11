Пенсии в Армении увеличат на 10% с 2020 года
11 июля 2019 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - С 1 января 2020 года пенсии в Армении вырастут на 10%. Об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.
Она отметила, что увеличение социальных выплат затронет 560,000 человек.
Такое же заявление сделал 11 июля в ходе заседания правительства премьер-министр РА Никол Пашинян. По его словам, на внеочередном заседании правительства, которое проходило в закрытом режиме, была утверждена программа государственных среднесрочных расходов на 2020-2022 годы. Тогда же было принято решение об увеличении пенсий.
Ранее стало известно, что Республика Армения постепенно перейдет на выплаты пенсий безналичным способом.
Самое значимое
Проект поправок в закон РА о минимальной заработной плате охватит 45 тысяч работников частного сектора и 35 тысяч в государственном секторе.
Ожидаемая продолжительность жизни в настоящее время составляет 75 лет для обоих полов в стране, причем лица в возрасте до 25 лет составляют 33% от общей численности населения.
Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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