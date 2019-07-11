Пенсии в Армении увеличат на 10% с 2020 года

PanARMENIAN.Net - С 1 января 2020 года пенсии в Армении вырастут на 10%. Об этом на своей странице в Facebook написала министр труда и социальных вопросов РА Заруи Батоян.

Она отметила, что увеличение социальных выплат затронет 560,000 человек.

Такое же заявление сделал 11 июля в ходе заседания правительства премьер-министр РА Никол Пашинян. По его словам, на внеочередном заседании правительства, которое проходило в закрытом режиме, была утверждена программа государственных среднесрочных расходов на 2020-2022 годы. Тогда же было принято решение об увеличении пенсий.

Ранее стало известно, что Республика Армения постепенно перейдет на выплаты пенсий безналичным способом.