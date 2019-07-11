В РФ сняли новые приключения Остапа Бендера

PanARMENIAN.Net - Rambler Group Александра Мамута стала инвестором и сопродюсером киносериала «Бендер», который снимут по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом сообщила директор по репертуарной стратегии и контенту холдинга Софья Квашилава, пишут «Ведомости».

Главную роль в сериале играет Сергей Безруков. По словам Квашилавы, по своему стилю «Бендер» – это смесь советских «Неуловимых мстителей» и приемов режиссера Гая Ричи.

Первая часть «Бендера» выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года. «Бендера» зрители увидят в двух форматах – сначала в кинотеатрах последовательно выйдут все четыре части кинофраншизы, затем более расширенная версия проекта появится как сериал в интернете.

В августе исполнится 70 лет с того момента, как «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» Ильи Ильфа и Евгения Петрова запретили для печати. Ограничение, однако, продлилось недолго.