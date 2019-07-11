В Турции более 30 человек приговорены к пожизненному заключению по делу о путче

PanARMENIAN.Net - Через три года после попытки государственного переворота в Турции суд приговорил 33 обвиняемых в «нарушении конституционного порядка» к пожизненному заключению. Восемь из них будут отбывать наказание в «тяжелых» условиях.

Их досрочное освобождение объявлено невозможным. Среди прочего, в обвинительном заключении фигурируют события, произошедшие во время попытки госпереворота 15 июля 2016 года в двух военных учебных заведениях. В число осужденных входит генерал, чья фамилия не называется, пишет Deutsche Welle со ссылкой на турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

С конца мая по конец июня 2019 года в Турции в рамках трех массовых судебных процессов более трехсот человек уже были приговорены к аналогичному наказанию. Помимо прочих, был осужден ряд высокопоставленных турецких военнослужащих, включая бывшего командующего военно-воздушными силами Турции Акина Озтюрка.

Официальная турецкая власть, включая президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана,обвиняет в организации неудавшегося переворота исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, живущего в США. В Анкаре утверждают, что Гюлен «систематически внедрялся в армию, полицию, министерства и суды». После попытки путча в Турции были уволены с государственной службы десятки тысяч человек. По словам Эрдогана, в настоящее время в тюрьмах содержится более 30 000 предполагаемых последователей Гюлена.