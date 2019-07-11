Иран подозревают в попытке захвата британского танкера

PanARMENIAN.Net - Пять кораблей, предположительно принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции 10 июля попытались блокировать и захватить британский нефтяной танкер British Heritage при его заходе из Персидского залива в Ормузский пролив. Об этом сообщили агентство Reuters и телеканал CNN.

По версии американских источников канала, военно-морские силы Ирана потребовали от танкера сменить курс и остановиться в территориальных водах Исламской Республики. Как утверждает CNN, самолет ВВС США вел с воздуха видеозапись инцидента, пишет Deutsche Welle.

Сопровождение танкера осуществлял вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками фрегат Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose. Он направил орудия на иранские корабли и послал им предупреждение по радиосвязи, после чего «те ретировались», сообщил источник Reuters.

Министерство обороны Великобритании утром 11 июля официально подтвердило информацию о попытке неизвестных судов помешать проходу британского танкера через Ормузский пролив. В тот же день командование иранского Корпуса стражей исламской революции выступило с опровержением и заявило, что в истекшие 24 часа никаких инцидентов с иностранными судами, в том числе британскими, в Ормузском проливе зафиксировано не было, сообщает агентство dpa.

Через Ормузский пролив, соединяющий Персидской и Оманский заливы, проходит треть мировой нефти, транспортируемой морским путем. В Оманском заливе 12 мая и 12 июня произошли нападения на нефтяные танкеры. США возложили ответственность за случившееся на Иран. В Тегеране отрицают причастность к этим инцидентам.

Около недели назад власти британского Гибралтара задержали супертанкер Grace 1, перевозивший сырую нефть в Сирию. Президент Ирана Хасан Роухани 10 июля пообещал, что Лондон понесет ответственность за захват этого иранского танкера.