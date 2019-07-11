Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе
11 июля 2019 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, севернее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
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