Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе

PanARMENIAN.Net - 11 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, севернее Акны. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР.

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком, однако азербайджанская сторона не вывела миссию ОБСЕ на свои передовые позиции.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).

С противоположной стороны границы наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.