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ЕС может ввести санкции против Турции из-за разведки газа возле Кипра

ЕС может ввести санкции против Турции из-за разведки газа возле Кипра
11 июля 2019 - 15:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против Турции из-за разведки газа и нефти возле побережья Кипра. Брюсселю предлагается рассмотреть вопросы о прекращении переговоров с Турцией о заключении соглашения в сфере воздушного транспорта, а также остановить выплаты Турции, осуществляемые в рамках программы подготовки к вступлению в Евросоюз. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющуюся в его распоряжении копию проекта документа к консультациям глав МИД стран ЕС, запланированным на 14 июля.

В документе также содержится призыв к Европейскому инвестиционному банку пересмотреть сотрудничество с Турцией в кредитной сфере. На случай, если Анкара продолжит бурение, санкции против Турции предлагается ужесточить. Свою обеспокоенность действиями Турции в кипрских водах выразили также Израиль и Египет, пишет Deutsche Welle.

Конфликт вызван решением Турции приступить к разведке нефти и газа возле побережья Кипра. Турция оккупирует северную часть этого острова с 1974 года и считает воды вокруг нее своей территорией. В то же время Евросоюз и член ЕС Республика Кипр считают все воды вокруг острова кипрской территорией. Участники саммита стран ЕС еще 20 июня пригрозили Турции санкциями на случай продолжения нефте- и газодобычи в кипрских водах.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: ЕС готовит санкции против Турции из-за разведки газа возле Кипра
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