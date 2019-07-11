Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана
11 июля 2019 - 16:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Информация азербайджанских СМИ об обстреле 10 июля со стороны ВС Армении населенного пункта Алибейли не соответствует действительности. Об этом заявило министерство обороны Армении.
«Информация о том, что подразделения ВС Армении обстреляли азербайджанский населенный пункт Алибейли с позиций в окрестностях сел Чинари и Мовсес, вследствие чего была повреждена сельскохозяйственная техника, не соответствует действительности.
Это очередная дезинформация азербайджанской стороны», - говорится в заявлении Минобороны РА.
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Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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