В Саудовской Аравии женщинам позволят ездить за границу без разрешения мужчин
11 июля 2019 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Саудовской Аравии планируют разрешить женщинам пересекать границу страны без разрешения мужчины-опекуна.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, закон, связанный с путешествиями, будет изменен уже в 2019 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.
В то же время в Саудовской Аравии продолжат действовать законы, согласно которым женщина не может выйти замуж или покинуть тюрьму после освобождения без согласия мужчины-опекуна, отмечают источники.
Газета отмечает, что подобные планы в Саудовской Аравии появились после того, как внимание международной общественности привлекли истории нескольких молодых женщин, бежавших из Саудовской Аравии из-за строгости законов и традиций.
Традиции, подобные разрешению на путешествия для женщин, непопулярны в крупных городах, например, в Эр-Рияде и Джидде, однако они являются важной частью жизни в более консервативных частях страны, отмечает газета. В результате, по мнению газеты, власти Саудовской Аравии могут столкнуться с недовольством, если они попытаются еще больше изменить законы об опекунстве.
В настоящее время всем женщинам, а также мужчинам до 21 года в Саудовской Аравии необходимо разрешение опекуна, чтобы выехать за пределы страны. Кроме того, традиции и обычаи, даже не закрепленные в письменной форме, требуют от женщины согласия опекуна, чтобы устроиться на работу, получить медицинскую помощь или же снять квартиру.
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