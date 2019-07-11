Министр обороны РА и глава штаба сил спецопераций НАТО обсудили вопросы сотрудничества
11 июля 2019 - 18:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян принял руководителя штаба Сил специальных операций НАТО, вице-адмирала Колина Килрейна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества ВС Армении и НАТО в сфере учебных тренировок подразделений специального назначения и обмена опытом.
Килрейн провел также встречи с высокопоставленными военными ВС Армении.
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