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Министр обороны РА и глава штаба сил спецопераций НАТО обсудили вопросы сотрудничества

Министр обороны РА и глава штаба сил спецопераций НАТО обсудили вопросы сотрудничества
11 июля 2019 - 18:14 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр обороны Армении Давид Тоноян принял руководителя штаба Сил специальных операций НАТО, вице-адмирала Колина Килрейна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

Были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества ВС Армении и НАТО в сфере учебных тренировок подразделений специального назначения и обмена опытом.

Килрейн провел также встречи с высокопоставленными военными ВС Армении.

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