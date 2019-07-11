США согласились снять санкции с Huawei
11 июля 2019 - 17:53 AMT
PanARMENIAN.Net - После нескольких месяцев ожесточенной борьбы в рамках торговой войны, США наконец-то готова снять большую часть санкций с китайской Huawei. С соответствующим заявлением выступил Белый дом, объявив о положительных изменениях в отношениях с партнером из поднебесной.
Ларри Кудлоу, глава Национального экономического совета США, также выступил с заявлением, что Министерство торговли ставит перед собой цель по значительному снижению лицензионному давлению на компании, желающие вести бизнес с Huawei. Несмотря на то, что в рамках встречи глав США и Китая на саммите G20, стороны договорились о прекращении торговой войны, до сих пор Huawei находилась под гнетом со стороны США. Сейчас же давление на китайского гиганта должно ослабнуть, в результате чего американские компании и Huawei смогут возобновить партнерские отношения, пишет Ferra.ru.
В числе тех, кто лоббировал отмену санкций по отношению к Huawei, были такие техногиганты как Intel и Qualcomm. Они мотивировали свое решение тем, что запрет мало помешает компании вести бизнес по всему миру, но зато может сильно навредить деятельности американских компаний. Однако на это министр торговли США Уилбур Росс заявил, что правительство продолжит защищать американские передовые технологии, в связи с чем американские компании не должны делиться интеллектуальной собственностью и торговыми секретами с третьими сторонами.
Власти соединенных штатов, по словам Росса, не отменяют запрет на покупку иностранного оборудования, являющегося потенциально опасным для национальной безопасности страны. Кроме этого, некоторым американским компаниям все еще будет необходима специальная лицензия для торговли с Huawei.
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