Мошенники собирают в соцсетях деньги якобы для сестер Хачатурян
11 июля 2019 - 18:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Россиянам в соцсетях стали поступать сообщения о сборе денег для сестер Хачатурян, которых судят за убийство отца.
Пользователь под именем Дмитрий Александров пишет людям, которые состоят в группах поддержки или обсуждают дело сестер в Facebook, и предлагает перевести деньги якобы «на адвоката сестричкам». Одной из тех, кому написали с этого аккаунта, оказалась корреспондентка «Ленты.ру».
Александров предлагает отправить деньги на «киви-фонд», чтобы нанять «адвоката лучшего из лучших». По его словам, создатель фонда — некий Георгий Баканов. Мужчина также утверждает, что в организацию входит «много народу». На вопрос, знают ли о сборе денег нынешние защитники сестер, Александров ответил фразой «наш адвокат сам с ними все согласовывает».
Однако Ярослав Пакулин, один из адвокатов девушек, сообщил изданию, что им не известно ни о каком сборе денег, а защитники работают безвозмездно. Кроме него делом занимаются адвокаты Алексей Липцер и Алексей Паршин.
«То, что люди хотят сброситься на адвоката, — ни до Аурелии (матери сестер), ни до самих девочек такая информация не доходила», — сказал он.
Он добавил, что все инициативы обычно согласовываются. «Когда до Аурелии, матери сестер, или до нас доходят вопросы, чем могут помочь, могут ли понадобиться деньги, мы говорим, что есть необходимость, например, оплатить дорогостоящую экспертизу. И тогда называем сумму, и эта сумма доходит очень быстро», — добавил Пакулин.
Мария, Ангелина и Крестина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года после убийства отца. По версии защиты, которая подтверждается экспертизами, они пошли на преступление из-за систематических противоправных насильственных действий с его стороны. Девушки рассказывали, что несколько лет терпели издевательства, физическое и сексуальное насилие. На момент преступления им исполнилось 17, 18 и 19 лет.
В конце июня Следственный комитет России завершил расследование дела сестер. Их обвиняют в убийстве группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» части 2 статьи 105 УК). После этого в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Самаре, Ереване, Нью-Йорке, Варшаве, Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Хельсинки и других городах начались пикеты в поддержку девушек с требованиями принять закон о домашнем насилии.
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