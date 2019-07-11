Компанию азербайджанского олигарха в РФ подозревают в нецелевом использовании денег заказчика

PanARMENIAN.Net - Компания «Крокус Интернэшнл» азербайджанского олигарха Араза Агаларова, по версии следствия, использовала авансы, выданные «Автодором», не для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а для получения дохода в виде процентов на депозитах. Об этом говорится в документах по делу бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий, пишет РБК.

Речь идет о двух авансах, выданных «Автодором» в 2015-2017 годах компании Агаларова на 12,6 миллиарда рублей и 2 миллиарда рублей. Второй аванс, выданный «Крокусу», фигурирует в деле Кельбаха, следствие считает, что он превысил должностные полномочия, разрешив выдать компании Агаларова эту сумму.

Представители «Крокус Интернэшнл» заявили, что авансы от «Автодора» «поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке». Такой счет, подчеркнули в компании, не допускает размещения временно свободных средств в депозит, а проценты на остаток (0,25% годовых) могут тратиться только на строительство ЦКАД. В Сбербанке от комментариев воздержались.

В отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, помимо дополнительного аванса «Крокусу» топ-менеджер согласовал в 2015 году незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб в Газпромбанке.