// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Компанию азербайджанского олигарха в РФ подозревают в нецелевом использовании денег заказчика

Компанию азербайджанского олигарха в РФ подозревают в нецелевом использовании денег заказчика
11 июля 2019 - 19:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания «Крокус Интернэшнл» азербайджанского олигарха Араза Агаларова, по версии следствия, использовала авансы, выданные «Автодором», не для строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), а для получения дохода в виде процентов на депозитах. Об этом говорится в документах по делу бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха, обвиняемого в превышении должностных полномочий, пишет РБК.

Речь идет о двух авансах, выданных «Автодором» в 2015-2017 годах компании Агаларова на 12,6 миллиарда рублей и 2 миллиарда рублей. Второй аванс, выданный «Крокусу», фигурирует в деле Кельбаха, следствие считает, что он превысил должностные полномочия, разрешив выдать компании Агаларова эту сумму.

Представители «Крокус Интернэшнл» заявили, что авансы от «Автодора» «поступали на обособленный банковский счет в Сбербанке». Такой счет, подчеркнули в компании, не допускает размещения временно свободных средств в депозит, а проценты на остаток (0,25% годовых) могут тратиться только на строительство ЦКАД. В Сбербанке от комментариев воздержались.

В отношении Кельбаха возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), предусматривающей максимальное наказание до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, помимо дополнительного аванса «Крокусу» топ-менеджер согласовал в 2015 году незаконную оплату компании «Кольцевая магистраль» комиссии за банковскую гарантию в размере 3,9 млн руб в Газпромбанке.

Ссылки по теме:
RBC.ru: Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Huawei подал жалобу на Минторг США
Мэр Амстердама хочет закрыть бордели в квартале красных фонарей
Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль
Акции протеста, гей-парад и рейв: В Тбилиси будет жарко
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
США согласились снять санкции с Huawei В числе тех, кто лоббировал отмену санкций по отношению к Huawei, были такие техногиганты как Intel и Qualcomm
Министр обороны РА и глава штаба сил спецопераций НАТО обсудили вопросы сотрудничества Были обсуждены вопросы международной и региональной безопасности, сотрудничества ВС Армении и НАТО в сфере учебных тренировок подразделений специального назначения и обмена опытом.
Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана «Это очередная дезинформация азербайджанской стороны», - говорится в заявлении Минобороны РА.
Азербайджан не вывел миссию ОБСЕ на свою передовую в ходе мониторинга в Арцахе Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком